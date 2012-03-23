Кураев дополнил идею реконструкции бассейна статьёй в УК за мужеложство

Идею проведения референдума о восстановлении открытого бассейна в Москве, который инициировал в пятницу организатор столичных гей-парадов Николай Алексеев приветствует и дополняет профессор Московской духовной академии, протодиакон Андрей Кураев.

Протодиакон Кураев предложил Алексееву встречную инициативу. Одновременно с референдумом по восстановлению бассейна он предложил провести референдум по поводу отмены уголовного наказания за гомосексуализм, передает Интерфакс.

Кураев добавил, что прекрасно помнит, чем был бассейн "Москва" в советские годы и назвал его "райским местечком для московских педофилов".