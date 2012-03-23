Полиция завела дело по факту жалобы журналистов на Ксению Собчак

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по жалобе журналистов портала Life News на телеведущую Ксению Собчак и оппозиционера Илью Яшина. Об этом написал в Твиттере главред издания.

Дело возбуждено по статье 167 УК РФ ("Умышленное повреждение имущества"), уточняет Интерфакс.

Напомним, в открытом письме к начальнику московской полиции Владимиру Колокольцеву главред Ашот Габрелянов утверждает, что Собчак, Яшин и Огнева напали на журналистов медиахолдинга, избили их и сломали им камеру. Кроме того, на встрече присутствовали глава предвыборного штаба Михаила Прохорова Антон Красовский, главред "Сноба" Николай Усков и основательница телеканала "Дождь" Наталья Синдеева.

Ксения Собчак заявила, что у нее есть записи с видеокамер в ресторане, которые опровергают заявление сотрудников Life News. Кроме того, она сама снимала на телефон некоторые моменты конфликта.

После инцидента Собчак звала Ашота Габрелянова к себе на программу "Собчак живьем", но он отказался. Она предложила на программе посмотреть видеозаписи с камер ресторана.