Отказ принять на Генассамблее ООН резолюцию о недопустимости героизации нацизма и "Ваффен СС" - постыдная позиция европейских партнеров, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Генассамблея ежегодно принимает по нашему проекту резолюцию, посвященную недопустимости подобных явлений, но при этом эту резолюцию не поддерживают страны Евросоюза, подавляющее большинство стран Евросоюза. Я считаю, что это постыдное явление и постыдная позиция наших европейских партнеров", - заявил Лавров, передает Интерфакс.

"Есть решения Нюрнбергского трибунала, они не подлежат сроку давности, и их нужно свято соблюдать, тем более, что они закреплены в Уставе ООН, который ратифицирован всеми европейскими государствами", - пояснил глава МИД России.

"АН" писали, что в четверг и пятницу в Брюсселе проходит заседание Совета Евросоюза, посвященное вопросам обороны и международных отношений. На нём, в частности, принято решение расширить "чёрный список" иранцев.