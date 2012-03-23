Самый большой пассажирский Airbus A380 впервые приземлился в России
23 марта 2012, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
В московском аэропорту Внуково впервые приземлился самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380. Первый коммерческий рейс аэробуса в Россию выполнила авиакомпания Lufthansa.
Airbus A380 немецкой авиакомпании приземлился в столице в честь празднования 40-летия деятельности Lufthansa в России. Лайнер пробудет в Москве меньше суток.
В октябре 2009 года такой авиалайнер совершил промежуточную посадку в аэропорту Домодедово. Полное обслуживание воздушного судов этого типа во Внуково планируется начать в 2013 года.
С 25 марта текущего года авиакомпания Lufthansa будет выполнять ежедневно два рейса из Внуково во Франкфурт-на-Майне на аэробусах A320. С марта 2013 года авиакомпания дважды в неделю будет летать из Петербурга в Гамбург.
Airbus А380 - широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет, разработанный авиаконцерном Airbus S.A.S. А380 - крупнейший серийный авиалайнер в мире, вместимость - 525 пассажиров.