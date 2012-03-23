Экс-президент СССР Михаил Горбачев намерен инициировать воссоздание социал-демократической партии, которую он возглавлял несколько лет назад. Специально для «АН» на вопрос «Вступите ли вы в партию, которую решил восстановить Горбачев?» отвечают…

Евгения Чирикова, лидер движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона»):

«Никому не посоветую туда вступить»



- Поскольку этот человек ассоциируется у меня с развалом моей страны, я и сама в его партию не вступлю, и никому не посоветую туда вступить. Я не вижу, чтобы Горбачев создал что-то полезное, но вижу, что он развалил. Не представляю в той моей стране - великой, как я считаю, - таких проблем, с которыми нам сегодня приходится бороться. Это, скажем, вырубка Химкинского леса, уничтожение уникальной экосистемы Северного Кавказа и т.п.

Евгений Велихов, академик, член Президиума Российской академии наук, член и секретарь Общественной палаты РФ:

«Не могу высказывать свое мнение»

- Я секретарь Общественной палаты России, поэтому не могу высказывать свое мнение: оно будет звучать как мнение Общественной палаты.

Николай Сванидзе, тележурналист, член Общественной палаты РФ:

«Непопулярен у значительной части населения»



- Не могу никому советовать ту или иную партию, потому что сам принципиально ни в какие партии не вступаю. К тому же социал-демократия не мой выбор, я, скорее, праволиберальный человек. Какие перспективы у партии Горбачева? Сомневаюсь, что в данный момент они могут быть радужными, потому что Михаил Сергеевич непопулярен у значительной части населения. Тем не менее, то, что он делает, вызывает у меня большое уважение. Человек в своем возрасте демонстрирует политическую и гражданскую активность, что, на мой взгляд, очень здорово и соответствует тому историческому масштабу и той заглавной букве, с которой он, несомненно, войдет в историю, как бы кто к нему сейчас ни относился.

Роман Карцев, народный артист России:



«Пусть уже отдыхает»



- Горбачев, как булгаковский Мастер, заслужил Покой. Причем дважды: один раз - в Советском Союзе, второй - в России. А может быть, он заслужил и Вечность, не знаю, не мне об этом судить... Я очень уважаю Михаила Сергеевича, но пусть уже отдыхает, сколько можно! Хотя если ему хватает сил или от скуки, то я не против, пускай будет партия. Я в эту партию не вступлю, потому что далек от всех этих перипетий. Не могу и рекомендовать еще кому-то вступать - это будет нахальством.