«Не надо создавать трибуну для маргинальной тусовки!»

Председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин назвал идею создания в России общественного телевидения «вредной и ненужной». По его мнению, в то время как создается общественное телевидение, остальные каналы могут «распоясаться еще больше». Режиссер и депутат считает, что первым делом необходимо навести порядок на существующих каналах. Специально для «АН» на вопрос «Почему Говорухин в вопросах общественного ТВ резко выступил против президента страны и линии собственной партии?» отвечают…

Мария Арбатова, драматург:

«Это будет поляна для базара»

- Это тот редкий случай, когда я согласна с Говорухиным. Общественное ТВ видится мне некоей резервацией, в которой, как в отдельной стране, будет придуман закон и порядок. На самом деле это ТВ будет поляной для базара разных ньюсмейкеров, и ничем не будет отличаться от обычных федеральных или частных каналов. Весь вопрос состоит в том, что сегодня за большие деньги можно купить любой миллиметр любого канала, и в новостях один персонаж сначала будет белым, а потом он же – черным! Но это вопрос не про оздоровление через общественное ТВ, а через структуру всего ТВ вообще. Кто будет смотреть это общественное ТВ? Кто видит все эти маргинальные каналы в Интернете? Я все время рассказываю представителям несистемной оппозиции такую историю. Когда возвращаюсь после митинга домой (живу в центре), то никто из моих знакомых из близлежащих домов о митинге даже и не слышал. Кто-то говорит, мол, да мимо проезжали и видели, что кто-то где-то стоял и чего-то хотел. Поэтому надо не создавать трибуну для маргинальной тусовки, а действительно нужно чистить все!

Егор Лигачев, член Политбюро ЦК КПСС (1985-1990 гг.):

«Нужен канал о жизни народа»

- Нам нужен канал о жизни народа. Я все время смотрю новости на разных каналах и вижу, что, кроме гибели людей, катастроф, пожаров, землетрясений, разгула бандитизма, убийств и тому подобного, на них почти ничего нет. О живом, простом и обыкновенном человеке у нас практически ничего не показывают. Чем он живет, как работает и как воспитывает своих детей – этого у нас на телевидении просто нет. И абсолютно ничего нет о трудовых коллективах, которые создают материальные и духовные ценности. Надо показывать не жизнь Москвы, а то, чем живет именно глубинка России! Эта тема у нас сегодня просто отрезана, и я очень сожалею, что наши журналисты поставлены в такое положение. Ведь по жизни Москвы нельзя определить, как на самом деле живет Россия. Но финансировать такой канал, безусловно, должно государство, и оно должно быть заинтересовано в освещении жизни народа.

Станислав Садальский, заслуженный артист России:

«Скажи мне, гадина, сколько тебе дадено?»

- Нет, Говорухин не выступал против «линии партии». Это игры, и он выражает именно линию Путина. В нашей стране бессмысленно открывать какие-то новостные каналы. Нам нужны только развлекательные, потому что все новостные у нас типа, «скажи мне, гадина, сколько тебе дадено?» А вот на новом развлекательном канале, который я бы назвал «Есть высший суд, наперсники разврата!», нужно создать альтернативу Ксении Собчак. Помню, как один из хозяев нашего детского канала, некий человек с крашеными волосами, праздновал свой день рождения. Там было такое, что хоть мертвых выноси! Были все звезды, которые для того, чтобы попасть в эфир, настолько перед ним лицемерили, что это было просто за гранью! Это я о тех, кто нашим детям показывает разумное, доброе, вечное…

Владимир Винокур, народный артист России:

«Потому что смотрит передачу «Дом-2»

- А ведущей такого канала будет Ксюша Собчак? Тогда с ним все ясно. У нас всеми этими телевизионными программами уже столько натворили, что появление нового канала не сыграет какой-то большой роли. Ведь целое поколение отравлено несколько другим… Есть такая притча: человек должен родить сына, посадить дерево и построить дом. И есть такой анекдот: один приятель сообщает другому, что одним действием убил всех зайцев - родил сына, но из него вырос дуб, потому что он смотрит передачу «Дом-2».