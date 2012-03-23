Анатолий Кучерена: Сафаров должен уйти в отставку

Член Общественной палаты России Анатолий Кучерена потребовал отставки главы МВД Татарстана Асгата Сафаров, который в своей книге обосновал необходимость применения пыток подозреваемых.

Кучерена считает, если действительно Сафаров в своих мемуарах объяснил "средневековую жестокость" как "назидание всем остальным", то такому сотруднику МВД, тем более занимающему руководящую должность, не место в полиции, передает Интерфакс.

Сафаров, которому в связи с происшествием в Казани объявлен выговор, написал в книге под названием "Закат казанского феномена": "Пусть бросают в меня камни "гуманисты". Но мое глубокое внутреннее убеждение: забрав чужую жизнь, преступник должен расплачиваться своей. И это еще очень даже гуманно. Средневековая жестокость имела логичное объяснение - если нельзя казнить душегуба несколько раз, это слишком легкое наказание, то можно отнять жизнь максимально мучительным способом - в назидание всем остальным".

Сафаров издал мемуары в феврале этого года, но широкий резонанс их публикация вызвала только после "дела Назарова". На страницах книги министр негативно отзывается об отмене смертной казни, которая, по его мнению, с точки зрения государства, была достойным наказанием убийце.

Как передает ВВС, описывая ряд случаев раскрытия структур казанских преступных группировок за тридцатилетний период, генерал-лейтенант МВД "сознательно" обходит подробные описания экономических преступлений ради концентрации на "дегероизации" криминальных банд.