Уточнение: в Москве ездить по выделенным полосам разрешат с 31 марта

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов уточнил, что в Москве ездить по выделенным для общественного транспорта полосам разрешат с 31 марта.

"С 31 марта вся инфраструктура, знаки дорожного движения будут позволять всем автомобилистам использовать выделенные полосы в выходные и праздничные дни", - сказал чиновник на оперативном совещании в мэрии Москвы.

"АН" сообщали, что в Москве водители частных автомобилей с апреля смогут ездить по выходным и праздникам по выделенным полосам для общественного транспорта.

В эти дни дорожники развешивают знаки, разрешающие выезд на выделенную полосу в выходные и праздничные дни.