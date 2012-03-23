ОАК ведет переговоры с Вьетнамом о поставке авиалайнера Sukhoi Superjet 100

Объединенная авиастроительная корпорация ведет переговоры с главным вьетнамским авиаперевозчиком Vietnam Airlines о поставке новых региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 во Вьетнам.

Российским авиалайнером интересуются также бюджетные перевозчики VietJetAir и Jetstar Pacific, летающие на внутренних линиях.Самолеты Sukhoi Superjet 100, похоже, нашли крайне перспективный рынок для себя в Юго-Восточной Азии.

В этом году первые шесть самолетов получат новые заказчики в Лаосе и Индонезии, пишут "Известия".

Поставка гражданской авиационной техники во Вьетнам была включена в перечень приоритетных задач стратегического сотрудничества между странами на 2012 год.

ОАО «КнААПО» является изготовителем фюзеляжа, отъемной части крыла и пилона самолета. Окончательная сборка SSJ-100 выполняется на производственных площадях Комсомольского-на-Амуре филиала ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». 19 мая 2008 года с заводского аэродрома взлетел первый SSJ-100.