В Москве аэропорты сегодня работают в штатном режиме

Сегодня аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме несмотря на сильный снегопад в столичном и центральном регионах. Аэропорт «Шереметьево» работает по штатному расписанию, но есть ряд незначительных задержек.

Ожидается улучшение погоды. «Домодедово», несмотря на сложные метеоусловия, работает в штатном режиме. Очистка полос и обработка самолетов антиобледенительными реагентами проводится своевременно, передает Прайм.

Напомним, синоптики предупредили, что в пятницу в Москве возможен штормовой ветер, который будет сопровождаться метелью. Температура воздуха будет чуть выше 0 градусов. Непогоду со снегом и штормовым ветром принес в столичный регион норвежский циклон.