Владимир Путин совершит рабочую поездку в Ленинградскую область

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр РФ посетит морской порт Усть-Луга и нефтепровод "Балтийской трубопроводной системы", примет участие в церемонии пуска в эксплуатацию новой парогазовой установки на Киришской ГРЭС.



В городе Кириши премьер проведет совещание о поставках природного газа на внутренний и внешний рынки. В частности, планируется обсудить итоги прохождения предприятиями энергетической отрасли осенне-зимнего периода 2011-2012 годов и вопросы снабжения газом российских и зарубежных потребителей, в том числе, применительно к экспорту, в контексте реализации так называемого "Третьего энергопакета ЕС".



"Также будет рассмотрена тематика доступа независимых производителей к ГТС ОАО "Газпром", цено- и тарифообразование в газовой отрасли, отношения газоснабжающих и генерирующих компаний, вопросы реализации перспективных проектов", - говорится в сообщении.