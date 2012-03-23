В Москве с апреля частные машины смогут ездить по выделенным полосам

В Москве водители частных автомобилей с апреля смогут ездить по выходным и праздникам по выделенным полосам для общественного транспорта. В эти дни дорожники развешивают знаки, разрешающие выезд на выделенную полосу в выходные и праздничные дни.

Представитель департамента транспорта Москвы Жанна Терехова сообщила, что точная дата, когда можно будет ездить по этой полосе, зависит от расторопности рабочих. В Москве 15 полос для общественного транспорта, на них нужно установить 160 табличек.

В настоящее время общая длина выделенных полос - более 93 километров, ближайшие два года она вырастет до 300 километров. Многие автовладельцы столицы возмущались, когда появились специальные полосы для общественного транспорта, жаловались, что их лишили полосы.

Власти пошли навстречу: в выходные и праздничные дни, когда москвичи массово едут за покупками или возвращаются с дач, а общественного транспорта на улицах меньше, частные машины могут заезжать на выделенные полосы.