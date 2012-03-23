Собянин потребовал ускорить реконструкцию Варшавского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от подрядчиков ускорить процесс реконструкции Варшавского шоссе. Согласно действующему графику реконструкция должна завершиться к февралю 2013 года.

Столичный градоначальник потребовал завершить основные работы на четыре месяца раньше, к ноябрю 2012 года.

На юге Москвы на время реконструкции Варшавки у него появится дублер - Дорожная улица, сообщил префект Южного округа Георгий Смолеевский. В настоящее время на Варшавском шоссе перекладываются коммуникации: газопроводы, теплотрассы и кабели, пишет "Российская газета".

Общая длина реконструируемого участка составляет 10,7 километра. Проектировщики условно разделили дорогу на четыре участка: первый - от МКАД до Сумского проезда, второй - от Сумского проезда до Нахимовского проспекта, третий - от Нахимовского проспекта до Третьего транспортного кольца и четвертый - от ТТК до Садового кольца.

Основными объектами, запланированными к постройке, являются эстакада у метро "Аннино" и тоннель в районе улицы Подольских курсантов. Общая стоимость реконструкции Варшавского шоссе - 10,78 миллиарда рублей.