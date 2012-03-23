МВД опубликовало фотороботы организаторов побега из колонии

Управление МВД по Вологодской области сегодня опубликовало на фотороботы мужчины и женщины, подозреваемых в организации побега из исправительной колонии № 17, расположенной в Шексне, на вертолете.

На сайте областной полиции сообщается, что разыскивается брат осужденного Алексея Шестакова: мужчина 30-32 лет, который представляется Александром. У него светлые волосы средней длины, а одет подозреваемый в черную шапку и одежду темного цвета.

Вторая подозреваемая представляется Татьяна, ей на вид 30-35 лет. Рост женщины - 165-170 сантиметров. У нее черные волосы длинные волосы, собранные в хвост. Женщина одета была в темные обтягивающие брюки, черную куртку до пояса и зимние коричневые ботинки.

Напомним, побег заключенного из тюрьмы, расположенной в Шексне под Вологдой, был совершен в четверг, 22 марта. Над территорией колонии появился вертолет, из которого был спущен веревочный трап. По нему на борт поднялся заключенный.

После этого вертолет улетел. В ходе расследования вертолет нашли брошенным на Пошехонском шоссе в Вологде. Пилот был связан. Он рассказал, что в колонию его заставили прилететь мужчина и женщина, вооруженные пистолетом.

Сбежавшего заключенного Алексея Шестаков, осужденного на 24 года, и отсидевшего 10 лет, задержали вечером того же дня в Вологодской области.