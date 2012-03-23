Кудрин нам поможет

Сегодня на первый план выходит необходимость разработки стратегии развития Санкт-Петербурга до 2020 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель КЭРППиТ Евгений Елин.



По его словам, в настоящее время «создается крепкая группа экспертов, которые в течение нескольких месяцев смогут предложить пути развития Северной столицы». Свое согласие на участие в этой группе дал Алексей Кудрин, подчеркнул глава КЭРППиТ. На разработку стратегии, ее обсуждение в обществе и принятие может уйти несколько лет. «Мы внимательно следим, как работают над стратегией в Москве, Казани и Перми, - поделился Евгений Елин. – Это достаточно сложный процесс». Именно поэтому решили не полагаться на традиционную схему – поручение разработки стратегии одному из научных институтов, а создать специальную группу из ведущих российских и международных специалистов, имеющих опыт разработки аналогичных документов.



Основной акцент предполагается сделать на развитии новых высокотехнологичных отраслях промышленности, с высокой добавленной стоимостью (автопром, электромашиностроение, фармацевтика), и на новой миграционной политике. Ее суть в том, чтобы привлекать в город не низкоквалифицированных рабочих из ближнего зарубежья, а искать таланты в России, обучать их в петербургских вузах и предлагать высокооплачиваемые рабочие места в городе на Неве. «Но для этого нам сначала нужно создать в городе хотя бы 2-3 университета европейского уровня, чьи дипломы высоко ценились бы не только в России», - отметил он. Пока единственный университет, попавший в топ-400 лучших высших заведений мира – это СПбГУ. 400-сотое место петербургского университета в топе чиновник назвал "почетным".