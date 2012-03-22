Регионам выделят 9,4 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

Правительство выделит 9,4 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в регионах. Об этом сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков. Такое заявление он сделал на селекторном совещании по подготовке к пожароопасному сезону.

По его словам, было "принято решение о выделении регионам субвенций на реализацию мероприятий по охране лесов в объеме 4,4 млрд руб". "Кроме того, в дополнение к 5 млрд руб., выделенным правительством России на закупку противопожарной техники в прошлом году, аналогичные средства будут направлены и в этом году", - заявил первый вице-премьер, передает РБК. В рамках межрегионального плана маневрирования силами и средствами пожаротушения, отметил Зубков, планируется задействовать две с половиной тысячи человек и около 2,3 тысяч единиц техники.