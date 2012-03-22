Союз журналистов России намерен провести заседание своей коллегии по жалобам и рассмотреть вопрос о показе телеканалом НТВ фильма "Анатомия протеста" о массовых акция протеста, прошедших в Москве.

В СЖР поступило много обращений по поводу скандального фильма, отметил председатель Союза Всеволод Богданов. По его словам, СЖР готовит обращение в коллегию, которую возглавляет Михаил Федотов, передает Интерфакс. Напомним, телевизионный фильм "Анатомия протеста" вышел на канале НТВ в ночь на 9 марта. В рамках передачи "Чрезвычайное происшествие" авторы фильма заявили, что на митингах оппозиции "За честные выборы" некоторые участники получали деньги. Фильм вызвал широкий общественный резонанс. У телецентра "Останкино" была проведена акция протеста против этого фильма и телеканала НТВ. Были задержаны несколько человек.