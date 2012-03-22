В Москве отменят движение трамваев на улице Кулакова

В Москве на период с 24 марта по 1 июня закроется трамвайное движение по улице Кулакова. Из-за реконструкции трамвайных путей будут отменены маршруты трамвая N15 и N21. Они отменяются с переключением вагонов на маршрут N30.

По информации ГУП "Мосгортранс", вместе с этим будет организован маршрут автобуса N021 Таллинская ул. - метро "Щукинская" с трассой следования по ул.Кулакова, ул.Катукова, Строгинскому шоссе, Новощукинской ул. до метро "Щукинская".