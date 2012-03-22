«Задержанных печалит отсутствие работы»

В Госдуме готов к рассмотрению закон «О порядке отбывания административного ареста» и второй – сопровождающий – Закон «О внесении изменений и дополнений в Административный кодекс». Это документы, регулирующие содержание правонарушителей, осужденных на короткие сроки, скажем, на 15 суток. Предполагается, что законы сделают пребывание в спецприемниках более цивилизованным. Специально для «АН» о грядущих нововведениях рассказала зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, генерал-майор милиции Татьяна Москалькова:

Вместо гастарбайтеров

- Федя, самый знаменитый правонарушитель из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», осужденный на 15 суток, имел некоторый выбор общественно-полезных работ: песчаный карьер, уборка улиц, мясокомбинат, стройка… Сегодня таких «героев», как Федя, стало на порядки больше, чем в шестидесятые годы, поскольку административный арест применяется по значительно более широкому кругу правонарушений. В частности, за управление транспортом без водительских прав, за распитие спиртного в общественном месте, за мелкое хулиганство – ругался матом, и так далее. А работы для всей этой армии нет. Даже в Москве, где уборкой улиц занимается целая армия гастарбайтеров. А ведь ничто не мешает муниципальным властям вернуть такую практику.

Людей некуда посадить…

- По состоянию на 1 января 2012 года на территории России функционировало 204 спецприемника. С начала года открыто еще 10, но этого все равно мало, потому что только в прошлом году судами было применено наказание в виде административного ареста в отношении 883 тысяч человек. Для всех элементарно не хватает мест, и многих приходится держать в изоляторах временного содержания, что является нарушением, потому что там другой режим содержания, и они предназначены совсем для иного контингента, подозреваемого в совершении тяжких преступлений. И это в преддверии нового наплыва «15-суточников», который ожидается в связи с декриминализацией ряда составов преступления, в частности, экономической направленности. Так что эта проблема приобретает глобальный размах, и нам просто никуда не деться от необходимости выстроить новые спецприемники, которые отвечали бы необходимым требованиям! Ведь в чем заключается наказание? Это ограничение свободы, но никак не ограничение человека в его законных правах, и, в первую очередь, в праве на человеческое достоинство. Сегодня наша обязанность заключается в том, чтобы законодательно избавить этот институт от всей массы дополнительных неудобств, не назначенных судом, но привнесенных сюда «по понятиям». Даже короткая изоляция сегодня нередко превращается в пытку или находится на грани этого.

«Они могли бы держать в чистоте большой микрорайон»

- Спецприемники подчинены органам внутренних дел и до сих пор регулировались подзаконными актами. Режим пребывания в изоляции, права и обязанности арестованных определяются постановлением правительства Российской Федерации. Поскольку ограничения затрагивают интересы и права хотя и набедокуривших, но граждан, пришло время пересмотреть нормы, регулирующие на законодательном уровне порядок отбывания административного ареста, в том числе и в целях защиты от несанкционированных судом и законом посягательств на человеческие права заключенного. Законопроект четко определяет, кому подчиняются спецприемники, каковы права и обязанности арестованных. По сравнению с пока еще действующим постановлением правительства, прав там больше и они шире. Например, арестованный имеет право на свидание с защитником, на прогулки, на передачи, на получение периодической печати, книг и так далее. В камерах нет телевизора, нет холодильника, но это не так печалит задержанных, как отсутствие работы. Практически все они сетуют на это и говорят, что лучше бы им было выполнять общественно-полезные работы, чем 15 суток изнывать в изоляции без дела. Эту проблему они обсуждали и со мной, когда в составе комиссии я посещала оба московских спецприемника – № 1 и № 2, где в общей сложности одновременно содержится около 100 человек. Они могли бы держать в чистоте большой микрорайон, а так государство их кормит и поит, но пользы для общества от них - никакой, и воспитательный эффект нулевой.

«Закон гарантирует безопасность»

- Теперь закон озаботится защитой заключенных, в первую очередь, усилив контроль в камерах с использованием аудио- и видеотехники. Я уверена, что это поможет нам лучше защитить права заключенного от возможных поползновений как исполнителей наказания, так и сокамерников. Во время административного ареста закон гарантирует безопасность. Это очень важно в самых разных смыслах, включая сохранение здоровья, ведь среди задержанных есть носители инфекций, например, ВИЧ, и необходимы отдельные помещения, где будет необходимый набор лекарств и квалифицированная медицинская помощь.

А прокурор осуществит надзор…

- В этом же законе, пожалуй, впервые обозначено право на отправление религиозных обрядов в местах отбывания административного ареста. Отдельно узаконено право на ежедневные телефонные звонки и даже их продолжительность – до 15 минут. Прежняя норма позволяла лишь два звонка: при поступлении и при освобождении. Пока не представляю, каким образом на практике обеспечить реализацию этого права, но оно прописано, а значит, надо решать вопрос. В законе четко определено право на трехразовое питание, 8-часовой сон в ночное время, на тайну телефонных разговоров, вежливое отношение сотрудников в местах отбывания административного ареста. Вводится и еще одна новая норма, позволяющая суду приостановить или даже прекратить арест по серьезным личным обстоятельствам, например, это похороны в семье или рождение ребенка. Осуществляет надзор за спецприемниками прокурор.

«Первыми оценили бомжи»

- Все новые послабления повышают уровень гуманности общества, и это безусловно пойдет на пользу всем нам. Но и сейчас важно отметить, что движение к большей человечности уже идет. При посещении спецприемников мы подробно беседуем с задержанными, и никто не жалуется на администрацию. В камерах чисто, у всех есть постельное белье, книги, пресса. Теперь стараются даже отделить курящих от некурящих, когда есть такая возможность, чего прежде не наблюдалось. Первыми оценили изменения в порядках обеспечения изоляции бомжи. В холодное время они нарочно идут на правонарушения, чтобы «перекантоваться» в спецприемниках. Мы хорошо понимаем, что после введения в действие новых законодательных актов число «сидельцев» пополнится также за счет вот этих постоянных клиентов – самых внимательных людей к позитивным изменениям по части комфорта. Но это уже другая тема и другая проблема государства, чья обязанность состоит также и в том, чтобы определенное место жительства было у всех, а бомж - это совсем уж ненормальное, больное явление нашего общества.