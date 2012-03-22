Мавроди собрался исчезнуть до начала апреля

Сергей Мавроди заявил, что "исчезает" до начала апреля. В это время заканчивается срок привлечения основателя финансовой пирамиды "МММ" к административной ответственности по делам о неуплате штрафов.

С таким заявлением Мавроди выступил в видеобращении, размещенном его сторонниками в четверг в Интернете. "Не грустите, потерпите, я ненадолго исчез", - обратился Мавроди к своим последователям, передает Интерфакс. Основатель "МММ", вновь взявшийся за создание пирамиды, будет скрываться до 9 апреля.