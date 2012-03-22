Качество строительства московского метро будет контролировать лаборатория

В Москве появится специальная лаборатория для проверки качества строительства метрополитена. Для ее создания планируют привлечь специалистов Научно-исследовательского института московского строительства.

Власти Москвы намерены тщательно контролировать качество строительства объектов метрополитена. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, "качество никто не отменял". "Необходимо еще серьезнее контролировать строительство, а не для галочки: нужна специальная лаборатория проверки контроля качества", - цитирует Хуснуллина РБК.