Говорухин в полной панике - он против общественного телевидения

На проходивших в четверг в Госдуме парламентских слушаниях, посвященных созданию общественного телевидения, председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин назвал идею ОТ ненужной.

По мнению господина Говорухина, сначала «государева воля» должна навести порядок на других каналах. Говорухин - известный режиссер и экс-глава штаба Владимира Путина.

Большинство участников слушаний безоговорочно поддержало идею создания общественного телевидения. Это даже заставило Даниила Дондурея, который входит в рабочую группу по общественному вещанию при президентском совете по правам человека, поинтересоваться, кто же мешал поднимать и обсуждать эту тему до того, как ей заинтересовался глава государства Дмитрий Медведев, передает "Коммерсант ФМ".

Говорухин назвал эту выступал последним: "Я в полной совершенно панике. Мне кажется, затевается дорогостоящее, огромное дело, но надо сначала навести порядок на остальных каналах. Я спрашиваю народ, который задает мне эти вопросы, а как, мне отвечают: государева воля, ничего больше не надо".

"Надо один раз пристукнуть кулаком", - считает он.

Один из разработчиков проекта ОТ, глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заметил, что слова Говорухина "не могут быть негативным сигналом" для будущего ОТ.