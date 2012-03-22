МИД РФ: Российские граждане не пострадали в Мали

МИД РФ, ссылаясь на данные посольства России в Бамако, заявило о том, что никто из находящихся в Республике Мали российских граждан не пострадал. Москва обеспокоена событиями в Мали, где группа военных устроила государственный переворот.

В ночь на четверг в Мали произошел военный переворот. Недовольные политикой властей республики солдаты захватили здание государственных телекомпаний и после боя с охраной взяли штурмом президентский дворец в столице страны городе Бамако. Были арестованы несколько министров.

В четверг утром военные выступили с официальным заявлением, объявив о приостановке деятельности конституции, о роспуске правительства и других государственных институтов страны и введении комендантского часа.

В Москве с озабоченностью воспринимают происходящее в Мали, являющейся традиционным партнером России на Африканском континенте.

В сообщении на сайте российского Министерства иностранных дел Говорится, что дипломаты призвали противоборствующие стороны не допустить дальнейшей эскалации кризиса и вернуть ситуацию в правовые рамки.

«Заявлено о переходе всей полноты власти в Мали к так называемому Национальному комитету по восстановлению демократии и воссозданию государства во главе с капитаном Амаду Санго. Цели хунты - урегулирование ситуации на севере страны, где происходят столкновения с сепаратистами, и в дальнейшем - организация президентских выборов», – отмечает внешнеполитическое ведомство.