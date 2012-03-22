«Ему всех на х… надо разогнать!»

В СМИ началось активное шельмование руководителя Федерального космического агентства Владимира Поповкина (вплоть до приписывания неких амурных похождений). Сам глава Роскосмоса заявил, что стал жертвой опытных «эффективных менеджеров», которые не понимают в космосе, но поставлены на космические предприятия для того, чтобы «пилить». Специально для «АН» на вопрос «Верите ли вы Поповкину, когда он говорит, что его травят за разоблачения коррупции в аэрокосмической отрасли?» отвечают…

Игорь Волк, лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации «Земля и космонавтика», полковник запаса:

«Специально трахнули по башке»

- Если факт драки на корпоративной вечеринке имел место, тогда он должен уйти. Но, может, его и специально спровоцировали... Ведь человек пришел в чужую команду, пришел не со своей командой, и на самом деле ему всех на х..й надо разогнать и делать свое дело, если он действительно хочет поправить дела в космической отрасли! Я отлично знаю, как все это делается: чужого человека будут выживать всеми возможными способами. Может, и не было никакой вечеринки, а его специально трахнули по башке, чтобы убрать…

Александр Серебров, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Почётный профессор МФТИ:

«Похоже, там люди «пилят»

- Поповкин порядочный человек. Он для страны многое сделал, был первым замминистра обороны. Если на него сейчас идет «волна», значит, это кому-то надо. Похоже, там люди «пилят», и он стал мешать очень многим.

Галина Гагарина, дочь Юрия Гагарина, профессор, заведующая кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Плеханова:

«Почему коррупция должна миновать Роскосмос?»

- Честно говоря, я не знаю, разоблачает Поповкин коррупцию или нет. Но коррупция у нас везде, и почему она должна миновать Роскосмос? У нас все сферы пронизаны ею, и недаром президент постоянно поднимает этот вопрос.

Александр Александров, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, советник президента РККА «Энергия»:

«Разберется со всеми экономическими вопросами»

- Владимир Александрович Поповкин – это человек, который верен службе и будет верен ей до конца! А все остальное пусть останется на совести тех, кто врет. Сегодня нужно очень аккуратно относиться к тому, как, кто и где когда-то сказал в СМИ. Так что надо верить только тем людям, которые были рядом. Думаю, что Поповкин всегда будет оставаться нашим начальником, это нормальный мужик, и такой человек нам очень нужен. Он сказал, что разберется со всеми экономическими вопросами, - и это правильно. Поповкин – умница, и вперед!

Магомед Толбоев, лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации, начальник авиации Московского округа внутренних войск МВД России, бывший председатель Совета безопасности Республики Дагестан:

«Все остальные – шакалы!»

- Как офицер русской армии, я верю генерал-полковнику Поповкину! А все остальные – шакалы! Например, сын одного из прошлых руководителей космической отрасли имеет банк, в котором является вице-президентом. Так вот и этот сын, и его отец – просто козлы! Этот сынок по полгода держал рособоронзаказ в своем банке, а руководители таких заводов, как «Хруничева», «Королева», «Лавочкина» и других, под огромные проценты были вынуждены брать деньги в других коммерческих банках. Мне их просто жалко!