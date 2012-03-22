С 2016 года с юга на север Петербурга можно будет проехать, минуя центр

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Вязалов в Смольном провел совещание, посвященное реализации инвестиционного проекта транспортного обхода центра города. Проект предполагается реализовать в период до 2016 года на основе государственно-частного партнерства. К этому времени город должен получить транспортную магистраль непрерывного движения, соединяющую южные и северные районы, минуя центр.



Сергей Вязалов подчеркнул, что создание такой магистрали позволит значительно улучшить транспортное сообщение между районами, разгрузив центральную часть города. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств инвестиционного фонда федерального правительства, городского бюджета и привлеченных средств инвесторов.