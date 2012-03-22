Бывший майор милиции Евсюков не помнит, как расстрелял людей

Открывший стрельбу в супермаркете «Остров» в Москве бывший майор милиции, бывший начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков в ответ на иск к нему потерпевших о возмещении вреда заявил, что не помнит случившегося.

Но Евсюков принес свои извинения пострадавшим. В отзыве Евсюкова на иск, опубликованном на официальном сайте адвоката Игоря Трунова, представляющего потерпевших от рук экс-милиционера, говорится: «Я, Евсюков Денис Викторович, еще раз прошу прощения у всех истцов, а также у всех пострадавших и их родственников за причиненные физические и моральные страдания. Хочу заявить, что очень сожалею о случившемся».

По его словам, он «не хотел никому причинить вред и страдания, никого из пострадавших я не знал, умысла на убийство и на покушение на убийство у меня не было». «События той трагической ночи я не могу вспомнить до сих пор», - утверждает Евсюков.

«АН» сообщали, что бывший милиционер Денис Евсюков в ночь на 27 апреля 2009 году в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в московском супермаркете. Он застрелил Сергея Евтеева и Эльмиру Турдаеву, ранил 22 человека. Евсюков был приговорен к пожизненному заключению и отправлен в колонию особого режима.