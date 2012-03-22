Гостиный двор в Кронштадте ушёл с молотка за 201 млн рублей

Здание Гостиного двора на проспекте Ленина в Кронштадте продано на аукционе за 201 млн рублей частному лицу, имя которого не называется, сообщила в четверг пресс-служба ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга".

Начальная цена Гостиного двора на аукционе составляла 102 млн рублей. Всего на торги было подано девять заявок, передает Интерфакс. Шаг аукциона составлял 1 млн рублей.

Здание Гостиного двора имеет площадь 6 тыс. 694,7 кв. м и относится к числу объектов культурного наследия федерального значения. Все ремонтно-строительные и реставрационные работы по объекту подлежат обязательному согласованию с петербургским комитетом по использованию и охране памятников.

Гостиный двор в Кронштадте был построен XIX веке. В 1827 году неприглядность старого здания, стоявшего на месте нынешнего торгового двора, смутила приехавшего с инспекцией императора Николая I. Царь дал распоряжение, и началось строительство нового каменного двора.

Проект создавал инженер-полковник Маслов с учетом пожеланий купечества. В плане Гостиный двор представлял собой двухэтажное вытянутое здание с округленными углами. Для прохода во внутренний двор, где размещались склады магазинов, были прорезаны ворота. Снаружи вдоль всего фасада были проложены плиты. После строительства Гостиный двор стал крупнейшим торговым центром города. В нем размещалось до полусотни различных магазинов и лавок торговцев заграничной продукцией. В 1890-х годах с Гостиным двором произошла забавная история: когда начали ремонтировать фасад, то оказалось, что одни владельцы хотят видеть его желтым, а другие серым. В результате спорить не стали и одну половину двора покрасили в желтый, а другую – в серый цвет. Таким здание отстояло несколько лет.