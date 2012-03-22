Правоохранительные органы Татарстана перейдут в федеральное подчинение

В Республике Татарстан упразднена должность главы МВД. После скандала с изнасилованием до смерти задержанного в Казани в отделе полиции «Дальний» в Татарстане упраздняется должность министра внутренних дел.

Правоохранительные органы республики переходят в федеральное подчинение, говорится в указе президента Татарстана, опубликованном сегодня в республиканских СМИ.

Указ был подписан 10 марта - за день до резонансного инцидента. Глава Татарстана Рустам Минниханов вывел республиканское МВД из-под своего подчинения, исключив его главу Асгата Сафарова из состава правительства республики.

В состав Кабинета министров Татарстана входят 27 человек, среди которых больше нет главы МВД. С 1991 года в республике действует положение, по которому члены правительства «ответственны перед президентом и не могут действовать вопреки официальной позиции Кабинета министров».

В аппарате Минниханова пока не комментируют указ, пишет «Коммерсантъ. Казань». Руководитель пресс-службы Андрей Кузьмин ничего не ответил, почему министр Сафаров был выведен из состава Кабмина только сейчас, хотя приказ Рашида Нургалиева вышел еще год назад.

Руководство Министерства внутренних дел РФ 17 марта проводит комплексную инспекторскую проверку в МВД по Республике Татарстан.

Напомним, 11 марта в одну из больниц столицы Татарстана из полиции с разрывами прямой кишки был доставлен 52-летний Сергей Назаров. Перед операцией он успел рассказать родным о том, что полицейские в отделе полиции «Дальний» насиловали его бутылкой из-под шампанского. Подозреваемые задержаны. По подозрению в пытках были арестованы: бывший замначальника отдела Фаиль Сабирзянов, бывший замначальника угрозыска отдела Алмаз Василов, экс-оперуполномоченные Рамиль Ахметзянов и Ильнар Ибатуллин. Отдел «Дальний» был распущен.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уволил нескольких сотрудников следственных органов в Татарстане за «бездействие и волокиту при принятии мер реагирования на противоправные действия казанских полицейских», не при это не стал отправлять в отставку высокопоставленных сотрудников СК.