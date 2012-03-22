Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди сегодня утром вернул диагностический прибор "Холтер", который был закреплен на его теле, и с которым он накануне ушел из палаты, в Боткинскую больницу.

В настоящее время Мавроди лежит в частной клинике. Его адвокат Олег Целевич сообщил, что прибор "Холтер", который в среду его подзащитный не смог самостоятельно отсоединить, был им лично в 8:30 возвращен в Боткинскую, передает Интерфакс.

По его словам, по предписанию врачей Сергей Пантелеевич мог использовать аппарат "Холтер" в течение суток.

О краже не может быть и речи. Целевич также сообщил, что они утром пытались получить официальные документы для выписки из больницы на Мавроди, но не получилось, хотя в больнице присутствовало все руководство. Адвокат также заявил, что основатель "МММ" сможет приехать в четверг в мировой суд при хорошем самочувствии.

"АН" писали, что Мавроди без разрешения врачей ушел из Боткинской больницы. Он унес с собой дорогостоящее медоборудование.

Мавроди, угодивший на больничную койку с сердечным приступом, прихватил холтер — медицинский аппарат, измеряющий ритм работы сердца. Стоимость этого устройства составляет примерно 70 тысяч рублей.