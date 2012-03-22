Сын Кристины Орбакайте собирается к маме в Майами
22 марта 2012, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
13-летний Дени Байсаров проживает сейчас с отцом бизнесменом Русланом Байсаровым. Скоро собирается полететь к маме Кристине Орбакайте в Майами.
В свободное от учебы время звездный отпрыск любит проводит в интернете, где в одной популярной социальной сети отвечает на вопросы всех желающих.
- Бывало такое, что у Филиппа оставался на день-два? Вообще любишь с Филиппом время проводить?
- Конечно бывало. Мы с Филом любим ходить в кино, особенно в США, он пару раз ездил с нами в Орландо. Мы с Филом друзья, он для меня близкий друг:)
-Ты к Филиппу обращался за советом? Делился с ним чем-нибудь?
- Да. Было дело:)
- Мама родила?
- Ноу.
(Подробности прочитать здесь)