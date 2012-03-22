Сын Кристины Орбакайте собирается к маме в Майами

13-летний Дени Байсаров проживает сейчас с отцом бизнесменом Русланом Байсаровым. Скоро собирается полететь к маме Кристине Орбакайте в Майами.

В свободное от учебы время звездный отпрыск любит проводит в интернете, где в одной популярной социальной сети отвечает на вопросы всех желающих.

- Бывало такое, что у Филиппа оставался на день-два? Вообще любишь с Филиппом время проводить?

- Конечно бывало. Мы с Филом любим ходить в кино, особенно в США, он пару раз ездил с нами в Орландо. Мы с Филом друзья, он для меня близкий друг:)

-Ты к Филиппу обращался за советом? Делился с ним чем-нибудь?

- Да. Было дело:)

- Мама родила?

- Ноу.

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