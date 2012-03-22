Лужкову интересно предложение работать топ-менеджером в Системе

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в четверг заявил, что ему понравилось предложение о работе руководителем нефтехимического подразделения российской финансово-промышленной группы АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

"Я получил предложение Евтушенкова, и оно мне кажется интересным", - заявил "Интерфаксу" Лужков. Он сообщил, что даст ответ на данное предложение в ближайшее время.

"АН" писали накануне, что председатель совета директоров корпорации "Система" Владимир Евтушенков в среду заявил, что предложил Юрию Лужкову работу в компании. Бизнесмен также отметил, что и после отставки Лужкова продолжает поддерживать с ним дружеские отношения.

Акционерная финансовая корпорация "Система" (основана в 1993 г.) - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, которая инвестирует в и является мажоритарным акционером компаний-лидеров, обслуживающих более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио и космические технологии, банковский бизнес, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги.

Напомним, в феврале этого года экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что занялся управлением сельскохозяйственными проектами своей жены Елены Батуриной, в настоящее время он восстанавливает старинный конезавод "Веедерн", который находится в Калининградской области.