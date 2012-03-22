Бюрократы в очереди: Больше одного Toyota Land Cruiser в руки не давать

Предложение Минэкономразвития разработать законопроект об ограничениях при закупках служебных автомобилей вызвало ажиотаж среди чиновников – они кинулись скупать дорогие автомобили класса «люкс» для служебных поездок.

Данные сайта госзакупок свидетельствуют, что бюджет просто трещит по швам – количество заказов на машины стоимостью от 100 тысяч долларов превысило предложение. Самая популярная модель у российских бюрократов - Toyota Land Cruiser 200 - самый дорогой автомобиль в модельном ряду Toyota, стоимость которого колеблется в районе 3,1 миллиона рублей. Есть, конечно, автомобили и подешевле, но для российского слуги народа пересесть на какой-то RAV-4 за 967 тысяч рублей - просто невыносимое унижение.

Например, судебные приставы вне зависимости от географии желают передвигаться только с вентилируемыми сиденьями – зады, видимо, самая чувствительная часть их тела. Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарии заказало черный (ну не серенький же, кто ж их бояться-то будет) автомобиль в комплектации полный люкс с вентилируемыми сиденьями за 3,3 миллиона рублей, члены правительства Хабаровского края столь ценны для человечества, что могут передвигаться по ухабам исключительно на Land Cruiser 200, их помощники – на Toyota Land Cruiser Prado, три экземпляра которого стоят скромно – всего-то 7,8 миллиона рублей.

Приставы республики Саха тоже желают кататься только на Land Cruiser 200, а чрезвычайно важная для судеб страны администрация Белорецкого района республики Башкирия – на 200-ом Cruiser в юбилейной версии 4,7 Luxe, пишет РБК. На их фоне столичное управление службы приставов выглядит просто убого – оно заказало Audi А-6 за 2,6 миллиона рублей.

"Land Cruiser 200 - очень надежный, устойчивый автомобиль с хорошей проходимостью. Удачная модель, ее уважают даже автомобилисты, не любящие марку Toyota", - одобрил выбор бюрократов руководитель московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев, хотя он считает, что необходимо установить потолок при закупках автомобиля для федеральных чиновников в 2 миллиона рублей, а для региональных бюрократов - в 1 миллион.