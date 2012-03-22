Собянин опять снизил прожиточный минимум на московскую душу

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление городского правительства об установлении величины прожиточного минимума в Москве за IV квартал 2011 года. В расчете на душу населения этот показатель составил 9128 рублей.

При этом, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10346 рублей, для пенсионеров - 6213 рублей, для детей - 7 825 рублей, сообщает Интерфакс.

Отметим, что в III квартале 2011 года среднедушевой прожиточный минимум был на 60 рублей больше - 9188 руб. 00; во II квартале - ещё на 302 рубля больше и составлял 9490 руб. 00 коп.