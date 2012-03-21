Мавроди ушел из больницы и унес медоборудование

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди без разрешения врачей ушел из Боткинской больницы. Он унес с собой дорогостоящее медоборудование.

Мавроди, угодивший на больничную койку с сердечным приступом, прихватил холтер — медицинский аппарат, измеряющий ритм работы сердца. Стоимость этого устройства составляет примерно 70 тысяч рублей.

Адвокат Мавроди Александр Молохов заявил, что его подзащитный покинул больницу, посоветовавшись со своим врачом. Как сообщает lifenews.ru, Мавроди уехал из больницы около 17 часов, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Очевидцы сообщили, что видели его садящимся в машину скорой помощи желтого цвета, на нем были спортивный костюм и тапочки.

Напомним, 16 марта Хамовнический суд Москвы признал законным арест Мавроди за неуплату штрафа, после чего он объявил голодовку.19 марта его госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы с диагнозом "гипертонический криз".