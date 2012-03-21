Рогозин запретил Роскосмосу и РКС публично обсуждать конфликт

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин крайне критически относится к скандальной волне, поднимаемой вокруг Роскосмоса. Он категорически запретил руководству Роскосмоса и ОАО «Российские космические системы» публично обсуждать конфликтную ситуацию между ведомством и компанией.

Напомним, в среду, 21 марта обе спорящие стороны обменялись серьезными обвинениями в финансовых и организационных нарушениях. Руководство РКС призвало Поповкина уйти в отставку.

По словам пресс-секретаря вице-премьера Лидии Михайловой, Рогозин в рабочем режиме собирает информацию о ситуации в Роскосмосе. Он убежден, что "подобного рода публичные выяснения отношений и громкие обвинения способны причинить значительный вред российской космической отрасли".

На днях у вице-премьера, курирующего оборонку, состоялся разговор на эту тему с Владимиром Поповкиным, передает РИА Новости. В ближайшее время Рогозин готов встретиться со специалистами, придерживающимися иной точки зрения. «По итогам проверочных мероприятий будет составлено экспертное заключение», - отметила Михайлова.

Напомним, глава Роскосмоса Владимир Поповкин был госпитализирован 7 марта в военный госпиталь имени Бурденко. Утром 19 марта он вышел на работу. СМИ писали, у Поповкина были рваные травмы головы. Между сотрудниками ведомства якобы произошла драка из-за топ-модели.

В Роскосмосе в качестве причины госпитализации руководителя космического агентства называли его серьезное переутомление.

Пресс-секретарь главы Роскосмоса Анна Ведищева прокомментировала открытое письмо руководства ОАО "Российские космические системы" с предложением главе Федерального космического агентства Владимиру Поповкину уйти в отставку.