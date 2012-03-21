Почта России против провокаций

В Москве в среду возле здания аппарата управления ФГУП «Почта России» около двух десятков неизвестных людей попытались провести несанкционированный митинг.



Участники неразрешенной столичными властями акции не смогли предъявить охране предприятия и приехавшей на место полиции никаких документов, разрешающих проведение пикета.

Более того, подавляющее большинство участников несанкционированной акции, побросав плакаты, разбежались спустя несколько минут после ее начала. Паспортные данные троих оставшихся мужчин были зафиксированы полицией.

Один представился журналистом, другой заявил, что не имеет отношения к митингу, а просто стоял из любопытства. Третий сказал, что никаких претензий к Почте России у него нет, а плакат он держал на спор за бутылку шампанского. Среди участников несанкционированного митинга были люди с фото- и видеоаппаратурой. Кроме того, система видеонаблюдения «Почты России» зафиксировала факт передачи денежных средств нескольким участникам митинга, что наглядно говорит о том, что люди собрались перед Почтой России не для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию, а чтобы заработать легкие деньги.

Таким образом, вопреки утверждениям издания Газета.ру со ссылкой на участника митинга, есть основания полагать, что акция не являлась народным протестом, а имела заказной характер, а большинство участвовавших в ней людей выступало просто статистами.

ФГУП «Почта России» заявляет, что использование подобных грязных пиар-технологий, которые в российском бизнесе характерны для рейдерских захватов, недопустимы в отношении предприятия, играющего стратегическую роль в системе связи страны. Дестабилизация работы почтовой связи болезненно отразится на всей коммуникационной системе России, и может привести к нарушению общественных связей, сбоям в работе государственных органов и судебной системы. Решение частных экономических и политических задач незаконными методами и попытки нарушить работу государственного предприятия, являющегося одной из основ национальной инфраструктуры, должны получить соответствующую правовую оценку.

Привлечь к ответственности нарушителей должны правоохранительные органы, в то время как «Почта России» продолжит выполнять свои прямые обязанности – оказывать доступные услуги почтовой связи на всей территории страны.