К концу года в Москве появятся 11 новых храмов

Владимир Ресин, советник мэра столицы, сообщил, что в этом году в Москве планируется достроить 11 храмов. В правительстве составлен список из 200 участков, где могли бы быть возведены храмы.

Весь перечень разделен на три очереди реорганизуемых промышленных зон. На 2012 год уже утвержден график проектирования храмовых комплексов, включающих 44 объекта.

К их выполнению проектные институты приступили первого марта. Строительство храмов входит в "Программу — 200". Ресин рассказал, что на некоторых участках задуманы целые комплексы: на территории будут располагаться и храм, и дома причта, и воскресные школы.

Ресин также отметил, что во время обсуждений проектов предлагаются уникальные архитектурно-строительные решения по размещению церквей в условиях города, передает ИТАР-ТАСС.

Жители Москвы активно поддерживают идею возведения новых православных церквей в городе. Ресин привел в пример храм, где на каждом кирпиче написаны имена. "Значит, каждый из этих людей поучаствовал в том, чтобы купить и положить этот кирпич", - рассказал советник Сергея Собянина.