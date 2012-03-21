Состоялся конкурс проектов совершенствования производственной системы «Сухой»

В Москве состоялся четвертый конкурс проектов по совершенствованию производственной системы «Сухой».

По результатам заводского этапа конкурса для участия в финале были отобраны три проекта: «Организация механообрабатывающего производства деталей из алюминиевых сплавов», «Организация участка группового раскроя» (руководитель обоих проектов С.В. Лиманов) и проект «Внедрение конструктивных изменений» (руководитель проекта Р.А. Романенко).

Выступление участников КнААПО в финале четвертого конкурса проектов было успешным. Победителями в своих номинациях стали два проекта предприятия. Первый – «Участок группового раскроя», второй – «Внедрение конструктивных изменений» (совместный с ОКБ Сухого). Мероприятие состоялось в феврале.

Трем проектам от КнААПО выпала честь представлять компанию «Сухой» в финале конкурса «Объединенной Авиастроительной Корпорации», который состоится уже в марте. Сегодня эти проекты – «Участок группового раскроя», «Организация механообрабатывающего производства по изготовлению деталей из алюминиевых сплавов» и «Внедрение конструктивных изменений» – реально работают в производстве и дают свои результаты, сообщается на сайте предприятия.

Компания «Сухой» – лидер среди российских авиастроительных компаний по внедрению современных способов организации производства с использованием технологий бережливого производства. Свою роль в этом играет и КнААПО, постоянно реализовывая на практике технологии бережливого производства и развивая производственную систему предприятия.