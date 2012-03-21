Новости ТПП РФ

В Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, 12 прошло расширенное заседание Совета руководителей объединений предпринимателей - членов ТПП РФ.



В мероприятии приняли участие руководители и представители объединений предпринимателей-членов ТПП РФ, комитетов ТПП РФ, руководители территориальных торгово-промышленных палат и подразделений центрального аппарата Палаты.

Открыл и вел заседание Президент ТПП России Сергей Катырин.



В рамках повестки были рассмотрены следующие вопросы: «О развитии предпринимательской деятельности в условиях ВТО»; «О приоритетных направлениях деятельности в 2012 году, повышении роли и совершенствовании организации работы комитетов ТПП РФ».



По первому вопросу выступил глава российской делегации на переговорах по вступлению в ВТО, директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков. Он кратко напомнил историю переговоров России с членами ВТО о присоединении к этой организации. Подчеркнул, что сейчас, когда вопрос о вступлении решен, следует особое внимание уделять защите нашего бизнеса в условиях ВТО. В целом членство должно принести пользу стране; никто еще не проиграл, присоединившись к ВТО. Более открытым становится свой рынок, но и доступ на другие рынки для нашего бизнеса будет легче.



Мы теперь получаем возможность участвовать в выработке правил ВТО. Организация постоянно развивается, появляются новые нормы, мы сможем участвовать в их выработке и отстаивать интересы нашего предпринимательства, сказал Максим Медведков.



Очень важный момент: со вступлением в ВТО наша торговая политика становится прозрачной и предсказуемой. Да, будет снижение таможенных тарифов, но далеко не всех и не сразу. Установлены переходные периоды, и по ряду товаров они достаточно существенны – до 7 лет. В целом же каждый производитель может взять таможенный тариф, узнать, что его ждет в течение ближайших лет, и подготовиться (если этого еще не сделал) к переменам. Иными словами, не сразу к нам на рынок свободно пойдут все западные товары и услуги.



Максим Медведков подчеркнул, что его ведомство готово взаимодействовать с бизнесом по проблемным вопросам, обсуждать эти вопросы, решать, в т.ч. на уровне правительства. В этом плане, сказал он, мы рассчитываем, прежде всего, на контакты с организациями бизнеса, представляющими отдельные отрасли, отдельные виды предпринимательства. Это естественно, потому что объединения и ассоциации представляют интересы целого сектора и отстаивают консолидированную позицию. Понятно, что вопросы и проблемы есть и будут – их надо решать. Да, будут отменены некоторые субсидии; значит, надо искать другие способы поддержки бизнеса. Такие способы есть.



В ходе обмена мнениями по докладу выступили, в частности, генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков, первый вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Надежда Самойленко, председатель Комитета ТПП РФ по промышленному развитию, заместитель гендиректора ОАО «Научно-производственная корпорация «УРАЛВАГОНЗАВОД» Валерий Платонов, глава Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Виктор Семенов, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль и другие.



Наш малый и средний бизнес в ВТО столкнется с конкурентами из других стран, говорили выступающие. Для того, чтобы бизнесу устоять, он должен, как минимум, иметь такие же условия для своего существования и развития, как и конкуренты. Изменение таможенных тарифов, например, по отдельным секторам текстильной и легкой промышленности, снижение защитных барьеров способно вызвать снижение спроса на отечественную продукцию и сокращение 120-140 тыс. рабочих мест; потери могут составить 2,7 млрд рублей в год; отрасли необходимы защитные меры. В министерствах и ведомствах сегодня мало настоящих специалистов-практиков; нередко документы, спускаемые для обязательного исполнения в той или иной отрасли, бывают непродуманными и односторонними; в условиях ВТО это немедленно сыграет на руку конкурентам и нанесет вред отечественному бизнесу. Очень нужные бизнесу законы, внесенные в Госдуму ФС РФ, бывает, годами лежат там без движения, как, например, проект закона о ветеринарии (в результате для иностранных поставщиков ряд требований оказывается менее строг, чем к отечественным производителям).



Директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.



По втором вопросу – «О приоритетных направлениях деятельности в 2012 году, повышении роли и совершенствовании организации работы комитетов ТПП РФ» – выступил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.



Палата – это организация, которая должна представлять министерствам и правительству проблемы, беспокоящие предпринимателей, представлять обоснованно, с аргументами, сказал Сергей Катырин. Это можно сделать только в тесном взаимодействии объединениями предпринимателей - членов ТПП РФ.



Сергей Катырин напомнил о недавней встрече руководства Госдумы ФС РФ и ТПП РФ, отметил, что стороны готовы к более широкому и активному взаимодействию. Речь идет здесь не только о законотворческой деятельности, но также о совершенствовании уже работающих законов, об их корректировке для более полного соответствия меняющейся экономической обстановке, для решения новых задач, которые будут поставлены новым правительством. Необходимо также все время держать в поле зрения вопросы Таможенного союза; без взаимодействия с объединениями предпринимателей, подчеркнул Сергей Катырин, трудно, а то и невозможно собрать и обобщить информацию, чтобы своевременно донести нашу консолидированную точку зрения до правительства, до Комиссии Таможенного союза.



Сергей Катырин остановился на теме оценки регулирующего воздействия. За год Палата проанализировала возможное регулирующее воздействие на бизнес сотни нормативных документов. По негативным отзывам принимались меры. Это правильно. Но, к сожалению, были случаи, когда некоторые инстанции «продвигали» нормативные акты без оценки их регулирующего воздействия; иногда наша негативная оценка не доводилась до сведения правительства. С этим Палата борется и будет бороться. По мнению Сергея Катырина, оценочную работу следует распространить также на регионы – там, на региональном уровне, идет своя активная и серьезная законотворческая работа, и палатам следует обратить на это большее внимание.



Палата занимается и законопроектной работой. В этом плане, отметил глава ТПП РФ, следует выделить два направления. Во-первых, Палата особое внимание уделяет теме промышленной политики. В стране должен, наконец, появиться закон о промышленной политике, без которого невозможно упорядоченно и планомерно развивать экономику. Во-вторых, в число приоритетов работы Палаты входят вопросы создания эффективной федеральной контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг. В соответствующем законопроекте недостаточно внимания уделено вопросам независимой экспертизы – как до заключения контракта, так и в ходе контроля за его исполнением. Обязательное проведение независимой экспертизы должно быть однозначно предусмотрено в законодательстве.



Больше значение имеет создание экспертных групп при комитетах Госдумы ФС РФ, в которых будут работать и представители Палаты. Это очень важное направление, отметил Сергей Катырин. Если все намеченное нами будет шаг за шагом исполняться, то и конечные результаты будут ожидаемыми, то есть хорошими, сказал, завершая выступление, Сергей Катырин.







