Евгений Ясин предложил ввести обязательные пенсионные взносы

Известный российский экономист научный руководитель ГУ-ВШЭ Евгений Ясин предложил ввести обязательные индивидуальные пенсионные взносы с работников в размере 10-15% от зарплаты.

Напомним, сейчас страховые взносы во внебюджетные фонды уплачивает только работодатель в размере 30% от фонда оплаты труда.Ясин уточнил, что существуют только две крупные экономики - Россия и Австралия, в которых отсутствуют обязательные индивидуальные взносы в пенсионную систему.

В остальных странах подобные взносы являются нормальной практикой.

В итоговом докладе экспертов, работавших над "Стратегией 2020", предложили постепенное повышение пенсионного возраста в России для мужчин и женщин до 63 лет к 2030 году.

По оценке Ясина, такое повышение пенсионного возраста не поможет погасить существующий дефицит Пенсионного фонда России, оно лишь покроет существующий разрыв на 30-35%.

"Остальное вы сможете ликвидировать только в том случае, если будут введены индивидуальные пенсионные взносы", - сказал экономист, отметив, что он один говорит об этом, передает РИА Новости.

"Хотя все мои коллеги то же самое знают, но об этом предпочитают не говорить", - сказал он. По его словам, цифра 10-15% обсуждаема. "Давайте уменьшим, но эти взносы все равно должны делаться, причем не работодателем", - предложил Ясин, добавив, что дополнительная нагрузка на компании приведет к ухудшению делового климата.