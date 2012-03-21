Глава СК РФ Александр Бастрыкин уволил ряд сотрудников СК в Татарстане

В Казани председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по результатам отчета комиссии центрального аппарата СК, которая работает в столице Татарстана, уволил ряд сотрудников следственных органов в республике за "бездействие и волокиту" при принятии мер реагирования на противоправные действия полицейских отдела полиции "Дальний".

Бастрыкин приехал в Казань, чтобы лично ознакомится с ходом расследования уголовного дела в отношении сотрудников отдела полиции "Дальний", обвиняемых в издевательствах над задержанным, приведших к его смерти. В среду было принято решение об увольнении из органов Следственного комитета руководителя Центрального межрайонного следственного отдела Игоря Гатауллина, его заместителя - Марата Зиганшина, а также следователя-криминалиста Айрата Харисова.

К строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд других сотрудников следственного управления по Республике Татарстан. В отношении руководителя следственного отдела Игоря Гатауллина возбуждено уголовное дело по факту халатности.

"В ходе процессуальной проверки установлено, что он допустил принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела при рассмотрении заявлений граждан о незаконных действиях сотрудников полиции", - сообщил представитель СК РФ Владимир Маркин.

По итогам отчета о работе следственного управления по Татарстану Бастрыкин направит в республику комиссию, которая проведет комплексную проверку работы республиканского управления.

В следственном управлении СКР по Татарстану действует рабочая группа по приему граждан, пострадавших от незаконных действий сотрудников органов внутренних дел. В ее состав вошли девять человек: старшие помощники руководителя, руководители отделов аппарата управления, а также руководители межрайонных следственных отделов.

Возглавляет работу группы заместитель руководителя следственного управления СКР по РТ Марат Зарипов. Прием граждан проводится ежедневно с 16 до 18 часов (в выходные дни с 11 до 13 часов) в здании аппарата управления. Для удобства граждан действует телефон для предварительной записи. Все обращения граждан тщательно проверяются.

Напомним, 9 марта в отдел полиции "Дальний" был доставлен для проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о краже ранее неоднократно судимый 52-летний Сергей Назаров. В тот же вечер после жалобы задержанного на боли в животе к нему была вызвана бригада "скорой помощи". Врач осмотрел Назарова и сделал обезболивающий укол. Днем 10 марта Назаров снова пожаловался на боли в области живота. Прибывшая бригада "скорой" госпитализировала его в 18-ю городскую больницу с диагнозом "разрыв прямой кишки", где мужчина был прооперирован, впал в кому и скончался. По словам родственников Назарова, в момент задержания он не был пьян, а до операции успел сообщить, что его избили и изнасиловали бутылкой из-под шампанского полицейские.

По подозрению в издевательствах были задержаны пять сотрудников отдела полиции "Дальний". Сразу после ЧП приказом главы МВД Татарстана они были уволены.

Все обвиняемые в настоящее время находятся под стражей. Еще двое сотрудников ОП "Дальний" арестованы в рамках другого дела об издевательствах над задержанным молодым человеком. "Дальний" теперь стал отделом полиции № 9.