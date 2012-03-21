Казаки движения "Голосъ Казачества" осудили атамана Оренбургского казачьего войска, призвавшего пороть казаков станицы Магницкая за открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру РФ Владимиру Путину с критикой местных властей.

Об этом казаки заявили в своем обращении к атаману Оренбургского казачьего войска Николая Егорова, опубликованном 20 марта на сайте станицы Магнитская.

Казаки движения "Голосъ Казачества", возмущены приказом о порке атамана Оренбургского казачьего войска Николая Егорова и публично выражают свой протест в отношении приказа, направленного против "нерушимой казачьей заповеди", согласно которой казак имеет право открыто высказывать свое мнение, пишет "НацАкцент".

"С каких это пор казаки не имеют права на открытое высказывание в отношении несправедливости и должны спрашивать разрешения на указание ошибок кому-либо?" - говорится в обращении.

Авторы обращения советуют атаману Егорову опомниться и отменить приказ, так как это противоречит клятве атамана и казака. "Давая присягу вы обязались чтить заветы предков и исполнять решения КРУГА, а не пороть казаков в угоду чиновникам казаки не имеют права на открытое высказывание в отношении несправедливости и должны спрашивать разрешения на указание ошибок кому-либо", - говорится в обращении казаков к Егорову.

Общественно-политического движение "Голосъ Казачества" имеет 17 региональных представительств в России, Казахстане, Украине и Белорусии, в различных общественных и реестровых казачьих общинах.

Ранее казаки станицы Магнитская обратились к президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину с открытым письмом, в котором они подвергли критике местных чиновников. В ответ на открытое обрщание официальное руководство Оренбургского войскового казачьего общества в лице атамана Николая Егорова потребовало подвергнуть казаков станицы Магнитская публичной порке.