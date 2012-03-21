Гостиный Двор в Кронштадте продали

Фонд имущества Петербурга продал здание Гостиного Двора в Кронштадте за 201 ммллион рублей. Цена на аукционе повысилась почти вдвое против стартовой, которая составляла 102 миллиона рублей.



Здание площадью 6,7 тыс. кв. м с участком площадью 9,2 тыс. кв. м находится в долгосрочной (на 49 лет) аренде у ООО "ХК "Гурвит". Победитель - физическое лицо - получит Гостиный Двор в собственность, сообщает «РБК». Здание является памятником федерального значения, поэтому победитель обязан заключить с комитетом по государственному использованию и охране памятников охранное обязательство.



