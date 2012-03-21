Вещевой рынок "Пражский" будет полностью ликвидирован к середине лета.На его месте будет построен большой деловой офисный центр, 200 тысяч кв. метров офисных и торговых помещений.



Об этом заявил префект Южного округа Москвы Георгий Смолеевский, сообщает «Интерфакс». " Там утвержден инвестпроект, и этот рынок в июле этого года закрывается, чтобы построить большой деловой офисный центр. Это последний временный вещевой рынок на территории Южного округа, который мы закрываем", - подчеркнул Смолеевский.



