В Петербурге скончалась политик Марина Салье, критиковавшая Владимира Путина

В Петербурге сегодня утром скончалась оппозиционный политик Марина Салье. Марина Евгеньевна Салье умерла на 78-м году жизни от обширного инфаркта. О смерти петербургского политика стало известно изданию "Фонтанка.ру".

Председатель Совета Лиги избирательниц Санкт-Петербурга Татьяна Дорутина рассказала, что у Марины Салье накануне случился сердечный приступ, и ее госпитализировали. Врачи диагностировали инфраркт. Салье прооперивали и 20 марта перевели из реанимации в обычную палату, передает Радио Свободы. Дата похорон пока точно не называется.

Марина Евгеньевна Салье известна как активный критик Владимира Путина еще со времен его работы в мэрии Петербурга. Она была главой комиссии Санкт-Петербургского горсовета, которая анализировала деятельность председателя комитета по внешним связям мэрии Северной столицы Путина.

После того как комиссия представила результаты расследования, горсовет принял резолюцию, призывающую мэра отправить Путина в отставку и поручить прокуратуре расследовать подозрения в коррупции и хищении средств. Мэр проигнорировал рекомендацию.

Салье была народным депутатом России с 1990 года до сентября 1993 года, участницей Конституционного совещания.

В свое время Марина Салье возглавляла Свободную демократическую партию России, в последнее время была членом Партии народной свободы (ПАРНАС).