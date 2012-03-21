Ткачев вновь утвержден губернатором Краснодарского края

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края утвердили губернатором региона Александра Ткачева, который занимает этот пост с конца 2000 года. Кандидатуру Ткачева президент РФ предложил 11 марта.



Решение о наделении полномочиями главы региона считается принятым, если за него проголосовали более половины депутатов заксобрания.

Ткачев руководит регионом, где в 2014 году пройдет зимняя Олимпиада, более 11 лет. Он был избран на этот пост 3 декабря 2000 года и переизбран в марте 2004 года. В апреле 2007 года Ткачев поставил перед президентом России вопрос о доверии, и 20 апреля глава государства внес его кандидатуру на рассмотрение заксобрания края для наделения полномочиями губернатора. В апреле 2007 года заксобрание утвердило кандидатуру Ткачева на пост главы администрации региона на очередной срок, который истекает в апреле 2012 года.



