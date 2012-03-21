«Российские космические системы» призывают главу Роскосмоса уйти

Руководство ОАО «Российские космические системы» призывает главу Роскосмоса Владимира Поповкина уйти в отставку в ответ на его обвинения в адрес руководства компании. Об этом говорится в открытом письме.



«Вы можете продолжить удивлять нас, но, может быть, вы тихо уйдете», — говорится в письме, подписанным первым заместителем гендиректора РКС Иваном Голубом и размещенном на сайте компании. Ранее глава Роскосмоса в интервью СМИ подверг критике руководство РКС, заявив, в частности, что часть средств, выделенных компании на развитие системы ГЛОНАСС, «уходили».

Владимир Поповкин недавно выписан из больницы и приступил к работе.



