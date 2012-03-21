Мавроди отказался от голодовки

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди прекратил голодовку. Врачи продолжают его обследование, берут различные анализы. Об этом сообщил сегодня его адвокат Александр Молохов.

"Сергей Пантелеевич прекратил голодовку, он уже свободный человек, да и вообще как можно голодать во время лечения в больнице?" - сказал Молохов.

Он также сообщил, что намерен обжаловать решение Хамовнического суда Москвы о законности ареста Мавроди, сообщает «Интерфакс». "Я в ближайшее время подам надзорную жалобу в Мосгорсуд, и, как я уже говорил, обращусь в ЕСПЧ", - сказал адвокат Молохов.

Ранее «АН» сообщали, что основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди дал свое первое интервью прямо под капельницей.





