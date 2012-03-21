Студентам в России обещают выдавать кредиты на льготных условиях

В законопроекте «Об образовании», который скоро будет рассматриваться Госдумой, есть пункт, по которому студенты смогут получать льготные кредиты не только на образование, но и на проживание, питание, проезд.



Законопроект должен быть внесен в правительство до конца марта 2012 года.



Такие ссуды банки при поддержке государства будут выдавать учащимся как платных, так и бюджетных отделений российских вузов, которые отберет Министерство образования и науки. Еще в январе о положительном решении этого вопроса отчитался перед президентом вице-премьер Владислав Сурков, курирующий эту программу.



Кредитование будет в форме субсидирования процентной ставки при предоставлении так называемых сопутствующих образовательных кредитов. После принятия документа правительство определит условия, размеры и порядок предоставления господдержки образовательного кредитования.



Министр образования и науки Андрея Фурсенко считает, что сопутствующие кредиты гораздо более актуальны, чем ссуды на само обучение: «У ребят, приезжающих, например, учиться в другой город, возникает проблема, на что жить. Либо они должны подрабатывать, и тогда у них начинает хромать успеваемость, либо искать менее интересные специальности, чтобы учиться рядом с домом». Однако банкиры видят в реализации этого проекта серьезные трудности, сообщает «РБК». По их мнению, сложно найти кредитные организации, желающие облагодетельствовать студентов.



