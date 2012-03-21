Лукашенко: Евросоюз никогда не просил меня отсрочить казнь террористов (ВИДЕО)

Личной трагедией назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко казнь Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова, осужденных за теракт в минском метро 11 апреля 2011 года, унесший жизни 15 человек.

Белорусский глава государства утверждает, что ему не поступала просьба из Евросоюза повременить с приведением в действие смертного приговора в отношении осужденных за теракт в минском метро.

"Евросоюз никогда не просил меня повременить с казнью этих людей. Евросоюз всегда от нас требовал отменить смертную казнь", - заявил Лукашенко Russia Today.

Никаких дипломатических уступок за это ему, соответственно, тоже не предлагали.

"Потом какие это будут политические уступки? Но даже если бы мне предложили, было бы так, как сегодня есть. Потому что это совершенно несопоставимая проблема и вопросы. Политические уступки со стороны Запада требуют политических шагов навстречу Западу. Это - чистая уголовщина. Притом катастрофическая крайне уголовщина, прощения которой нет. Я думаю, так бы и в России поступили, и в других странах. Поэтому нечего тут сравнивать. И еще раз подчеркиваю, мне это и не предлагалось", - заявил президент Белоруссии в интервью телеканалу Russia Today, передает Интерфакс.

"Процесс шел открыто. Выходите и говорите. Если у матери были какие-то сомнения или подозрения, я на этом тоже настаивал: любой сигнал должен быть проверен. И так было. Поэтому этот процесс шел от начала до конца абсолютно прозрачно. И потом, намек некий на фальсификацию, подтасовку... Встает вопрос: зачем? Ответьте вы мне на вопрос, встав на мое место, мне зачем эта фальсификация? Если уж откровенно говорить, когда произошел теракт, я глубоко сомневался, что нам удастся раскрыть его. Потому что такие вещи очень сложно раскрывать", - рассказал Лукашенко и добавил, что эти смертные казни для него - личная трагедия.

"Для меня это была очередная трагедия в моей жизни. Но больше всего я сопереживал родителям этих людей, которым я помочь не могу. Увы", — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что для него самое сложное на этом посту - отказ в просьбе о помиловании.

"Вот часто спрашивают: "Что для вас самое сложное?". Я уже говорил как-то публично, что для меня самое сложное — подписать соответствующий указ о непомиловании. Помиловал же я за весь период, по-моему, только одного человека", — цитирует президента Белоруссии.

"АН" писали, что 17 марта Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон осудила казнь осужденного за теракт в минском метро, и призвала Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь, в перспективе отменить такую высшую меру наказания.

О приведении в исполнение смертного приговора в отношении Ковалева сообщила журналистам ранее в субботу его мать Любовь Ковалева. Стало известно, что вместе с ним был казнен и исполнитель теракта - Дмитрий Коновалов.

Они осуждены на смертную казнь за теракт в минском метро 11 апреля 2011 года.

Напомним, жертвами теракта стали 15 человек, более 200 получили ранения. Ковалев не признал себя соучастником теракта, заявив, что не подтверждает своих показаний на предварительном следствии, которые давал под давлением. Коновалов прошения о помиловании не подавал, признав вину в теракте.